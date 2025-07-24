Третій раунд: у Стамбулі змінилася атмосфера переговорів

Атмосфера на переговорах у Стамбулі, які відбулися вчора, стала більш стриманою і конструктивною порівняно з попередніми зустрічами. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

“Атмосфера третього раунду переговорів у Стамбулі дещо відрізнялася від попередніх. Було менше емоцій та ліричної складової. Це була спокійна та конструктивна розмова. Звичайно, сторони наголосили на своїх позиціях, але сама атмосфера була більш приземленою”, — зазначив він.

Тихий подякував Туреччині за організацію перемовин і особливо відзначив роль президента Реджепа Тайїпа Ердогана, назвавши його “лідером, який докладає багато зусиль для досягнення миру”.

“Президент Ердоган — це людина, яка докладає багато зусиль для вирішення питань. Ми вдячні за це лідерство, силу, рішучий внесок, підтримку територіальної цілісності України. Ми цінуємо Туреччину за надання цього майданчика для діалогу”, — наголосив речник.

Він також нагадав про участь Туреччини у Чорноморській зерновій ініціативі та повідомив, що остання зустріч української делегації з турецьким президентом в Анкарі була “дуже дружньою і конструктивною”, де обговорювалися подальші кроки для досягнення миру.