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Україна не отримає Patriot раніше весни 2026 року

Україна не отримає Patriot раніше весни 2026 року

Україна не отримає перших систем протиповітряної оборони Patriot щонайменше до весни 2026 року. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

За інформацією видання, перша система Patriot, яка мала бути передана Швейцарії, тепер буде направлена до Німеччини. Цей крок є частиною зусиль Берліна зі зміцнення власної протиповітряної оборони та підтримки України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав європейських союзників активніше долучатися до підтримки протиповітряної оборони України. "Ми не можемо дозволити собі чекати", – наголосив Пісторіус, підкреслюючи нагальність цього питання.

Однак, міністр також чітко дав зрозуміти, що, зрештою, ефективність цих зусиль значною мірою залежить від зобов'язань Сполучених Штатів. "Без підтримки США, наші можливості обмежені", – зазначив він.

Затримка з постачанням Patriot є значною проблемою для України, яка продовжує потерпати від російських ракетних та дронових атак. Ці системи мають вирішальне значення для захисту українського неба та інфраструктури.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

PatriotппоБорис Пісторіус
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