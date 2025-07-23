Українці в Польщі першими отримають спрощений шлях до подвійного громадянства

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям мати паспорти кількох держав без втрати українського громадянства. Це рішення знаменує нову еру у відносинах України зі світовою діаспорою, особливо з Польщею.

Згідно з новим законом, однією з перших країн, з якою буде реалізовано положення про множинне громадянство, стане Польща. Цей вибір є цілком логічним та стратегічним: після повномасштабного вторгнення Росії саме Польща стала найбільшим осередком українців за кордоном, прийнявши мільйони біженців.

Зеленський зазначив, що список країн, громадянство яких можна буде отримати, формується з урахуванням чисельності українських громад. Це рішення покликане не лише зміцнити зв'язки з українцями за кордоном, а й надати їм більше прав та можливостей, зберігаючи при цьому їхню ідентичність як громадян України.

Новий закон передбачає можливість множинного громадянства для переважної більшості українців, за винятком державних посадовців та суддів. Це означає, що громадяни України, які отримають паспорт Польщі чи інших пріоритетних країн - Німеччина, Чехія, країни Балтії, Канада -, не будуть автоматично втрачати українське громадянство.

Крім того, закон значно спрощує процедуру отримання українського громадянства для іноземців українського походження. Це дозволить мільйонам людей, які мають українське коріння, але проживають за кордоном, легше відновити зв'язок з історичною батьківщиною та отримати її паспорт.