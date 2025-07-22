Пішов із життя Оззі Осборн – зірка хеві-металу та засновник Black Sabbath

Легендарний музикант Оззі Осборн пішов з життя у віці 76 років, через кілька тижнів після того, як востаннє виступив на сцені разом із учасниками Black Sabbath, повідомляє Sky News.

– Зі смутком, який неможливо передати словами, ми повідомляємо, що наш улюблений Оззі Осборн пішов з життя цього ранку. Він був поруч із родиною та оточений любов’ю, – йдеться у заяві родини зірки.

Три тижні тому Оззі Осборн виступав на сцені стадіону Villa Park.

– Ви навіть не уявляєте, що я відчуваю – дякую вам від щирого серця, – сказав під час виступу артист.

Це був концерт-прощання, організований для шанувальників із виступами його улюблених гуртів, зокрема Metallica та Guns N’ Roses.