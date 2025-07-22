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Кравченко, Малюк і Сухачов пояснювали представникам G7 події навколо НАБУ і САП

Кравченко, Малюк і Сухачов пояснювали представникам G7 події навколо НАБУ і САП

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч з представниками «Групи семи». Серед іншого сторони обговорили розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це генпрокурор повідомив у Facebook.

На зустрічі також були присутні голова Служби безпеки України Василь Малюк та директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За словами Кравченка, сторони обговорили низку питань: «від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф».

«Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ», — написав генпрокурор.

Зазначимо, що напередодні посли держав «Групи семи» висловили стурбованість через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників НАБУ та заявили, що готуються обговорити ці події з керівництвом уряду.

22 липня Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту № 12414, який фактично підпорядковує НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) Офісу генпрокурора та обмежує незалежність цих органів.

Перед цим, 21 липня, у працівників НАБУ та САП відбувалися обшуки — станом на ранок повідомлялося про щонайменше 70 обшуків.

СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Водночас у НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

G7СБУпрокурорНАБУСАПРуслан КравченкодбрВасиль МалюкОлексій Сухачов
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