Зеленський розкрив склад і цілі української делегації для переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський оголосив склад та основні цілі української делегації, яка візьме участь у новому раунді переговорів із Росією в Туреччині. Делегацію очолить Рустем Умєров, нинішній глава Ради національної безпеки і оборони, який раніше вже представляв Україну на перемовинах як міністр оборони.

Згідно з повідомленням Зеленського в Telegram, до складу групи також увійдуть представники Міністерства закордонних справ України, розвідки та Офісу президента.

Президент Зеленський окреслив ключові теми, які Україна готова обговорювати. "Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей із полону й повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни", – наголосив він.

Раніше, 19 липня, Володимир Зеленський заявляв про необхідність "збільшувати переговорну динаміку", анонсуючи новий раунд перемовин на найближчий тиждень.

За даними турецького видання İndependent Türkçe від 21 липня, посилаючись на дипломатичні джерела, переговори між Києвом і Москвою можуть відбутися на турецькій території вже 23-24 липня. Видання повідомляло, що зустріч буде зосереджена на технічних погодженнях щодо гуманітарної допомоги, обміну полоненими та безпеки інфраструктури.

Водночас, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков учора заявив, що Москва підтримує продовження переговорів, однак точної дати ще не визначено. Він також зазначив, що зі складу російської переговорної групи жодних змін не відбулося.