Рада призначила 13 нових міністрів

Рада затвердила оновлений склад Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабмін.
Рада погодила такі призначення:
Михайло Федоров – перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;
Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;
Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
Матвій Бідний – міністр молоді і спорту;
Герман Галущенко – міністр юстиції;
Світлана Гринчук – міністерка енергетики;
Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів;
Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
Оксен Лісовий - міністр освіти та науки;
Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я;
Сергій Марченко – міністр фінансів;
Олексій Соболєв – міністр економіки, екології та сільського господарства;
Деніс Улютін –міністер соціальної політики, сімʼї та єдності.