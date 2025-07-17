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Полiтика

Рада призначила 13 нових міністрів

Рада призначила 13 нових міністрів

Рада затвердила оновлений склад Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабмін.

Рада погодила такі призначення:

Михайло Федоров – перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій; 

Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій; 

Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції; 

Матвій Бідний – міністр молоді і спорту; 

Герман Галущенко – міністр юстиції;   

Світлана Гринчук – міністерка енергетики; 

Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів; 

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ; 

Оксен Лісовий - міністр освіти та науки; 

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я; 

Сергій Марченко – міністр фінансів;   

Олексій Соболєв – міністр економіки, екології та сільського господарства; 

Деніс Улютін –міністер соціальної політики, сімʼї та єдності.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КабмінміністриВРУ
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