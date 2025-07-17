Рада призначила 13 нових міністрів

Рада затвердила оновлений склад Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабмін.



Рада погодила такі призначення:



Михайло Федоров – перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;



Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;



Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;



Матвій Бідний – міністр молоді і спорту;



Герман Галущенко – міністр юстиції;



Світлана Гринчук – міністерка енергетики;



Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів;



Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;



Оксен Лісовий - міністр освіти та науки;



Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я;



Сергій Марченко – міністр фінансів;



Олексій Соболєв – міністр економіки, екології та сільського господарства;



Деніс Улютін –міністер соціальної політики, сімʼї та єдності.