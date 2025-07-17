Британія прагне знизити віковий ценз для голосування до 16 років

Британський уряд у четвер, 17 липня, оголосив про плани надати право голосу 16- та 17-річним громадянам на всіх виборах у Великій Британії. Ця ініціатива є частиною масштабного перегляду системи демократії в країні, повідомляє Reuters.

Запропоновані зміни, які ще мають бути схвалені парламентом, уніфікують виборчі права по всій країні. Наразі молоді виборці вже беруть участь у місцевих виборах у Шотландії та Уельсі.

Віцепрем'єр-міністерка Анжела Рейнер зазначила, що уряд "вживає заходів для усунення бар'єрів на шляху до участі, що забезпечить більшій кількості людей можливість брати участь у британській демократії".

Це рішення розглядається на тлі найнижчої явки на загальних виборах з 2001 року, яка у 2024 році склала 59,7%. Дослідження, проведені бібліотекою Палати громад, показують, що країни, які знизили виборчий вік до 16 років, не спостерігали впливу на результати виборів. Більше того, 16-річні виборці виявляли більшу активність, ніж ті, хто вперше голосував у 18 років.

Лейбористська партія, чия популярність в уряді значно знизилася після перемоги на виборах рік тому, раніше заявляла про намір знизити виборчий вік у разі перемоги.

Окрім зниження вікового цензу, реформи також передбачають розширення переліку дозволених посвідчень особи для виборців. До нього будуть включені банківські картки, видані у Великій Британії, а також цифрові формати існуючих документів, таких як водійські права та посвідчення ветерана.

Уряд також планує посилити правила щодо політичних пожертвувань для боротьби з іноземним втручанням. Це включатиме перевірки внесків на суму понад 500 фунтів стерлінгів ($670) від неінкорпорованих асоціацій та усунення лазівок, якими користуються підставні компанії.