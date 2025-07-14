У німця не здригнеться рука вбити російського солдата в разі нападу, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що військо країни буде готове вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Пісторіус розповів, що нині його міністерство працює над планом закупівель обладнання до 2030-х років, включно з танками, підводними човнами, безпілотниками й винищувачами, щоб виконати обіцянку канцлера Фрідріха Мерца зробити німецьку армію найсильнішою в Європі.

Загалом, за словами міністра, Німеччина швидше, ніж він очікував, усвідомила необхідність переозброєння. «Ця зміна мислення йде повним ходом», — наголосив він.

Сам Пісторіус переконаний, що про мир можна говорити «лише з позиції сили».

«Не для того, щоб когось залякати, а щоб чітко дати зрозуміти, що ми знаємо, що можемо зробити — ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не будемо захищатися. Це актуально й сьогодні», — наголосив глава німецького Міноборони.

І попри те, що Німеччина роками мала культуру військової стриманості після Другої світової війни, Пісторіус наполягає, що війська країни будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу на країну НАТО.

«Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити там із представниками німецької бригади. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота», — наголосив німецький міністр.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що росія може застосувати військову силу проти НАТО уже через п’ять років. Водночас, на його думку, немає підстав хвилюватися про напад рф на Альянс просто зараз. За його словами, якби москва це зробила, то отримала б «руйнівну реакцію».