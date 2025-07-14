Великі кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів України: Шмигаль очолить Міноборони, Умеров стане послом у США

Значні зміни, як повідомляється, очікуються в українському уряді: Денис Шмигаль, нинішній Прем'єр-міністр, імовірно, обійме ключову посаду Міністра оборони, замінивши Рустема Умерова. Цю інформацію оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк, який поділився деталями майбутніх перестановок.

За словами Железняка, Рустем Умеров, нинішній Міністр оборони, як очікується, буде призначений Послом України у Сполучених Штатах, що є надзвичайно важливою дипломатичною посадою, враховуючи постійну міжнародну підтримку України.

Чутки про зміни поширюються й на інші ключові посади:

Міністр освіти Оксен Лісовий , за повідомленнями, підлягає звільненню.

Посаду Міністра економіки має обійняти Олексій Соболєв .

Міністр соціальної політики також підлягає звільненню.

Існує ймовірність об'єднання Міністерства національної єдності з іншим відомством.

Ці потенційні зміни свідчать про значну реструктуризацію в українському уряді, яка, ймовірно, спрямована на оптимізацію ефективності та посилення ключових напрямків, зокрема оборони та міжнародних відносин. Очікуються подальші офіційні оголошення, щойно ці зміни набудуть чинності.

Наразі ж джерела стверджують, що зміни не торкнуться очільників Мінмолодьспорту, Мінфіну, МОЗ, МВС і Мінветеранів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, звільнення й призначення чиновників відбуватиметься у Верховній Раді в середу та четвер.