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Культура

Названо нову зірку серед іграшок, яка затьмарила Лабубу (Фото)

Названо нову зірку серед іграшок, яка затьмарила Лабубу (Фото)

Забудьте про Лабубу, адже в Китаї з'явився новий модний хіт, що стрімко підкорює серця молоді – іграшка на ім'я Вакуку. Цей волохатий, монобровний "воїн" із кумедним виглядом миттєво заполонив соціальні мережі та зникає з полиць магазинів, перевершуючи за популярністю свого попередника. Китайці кажуть, що сьогоднішній тренд – це "мила потворність", яка приваблює більше, ніж бездоганна краса.

Вакуку повторює маркетинговий успіх Лабубу завдяки продуманому підходу до продажів. Іграшку створила компанія Letsvan із Шеньчженя, орієнтуючись насамперед на дівчат покоління Z. Особливий формат продажу у "сліпих коробках" додає азарту – покупець не знає, яка саме фігурка йому дістанеться, що підсилює бажання зібрати всю колекцію.

На відміну від казкового ельфа Лабубу, Вакуку має вигляд племінного воїна з джунглів. Його дизайн зроблено більш диким та кумедним, що й стало головною фішкою нового тренду. Китайці з задоволенням носять ці колекційні брелоки на сумках, додаючи своєму стилю яскравих та неординарних деталей.

Ще однією значною перевагою Вакуку є його доступна ціна. Наприклад, на AliExpress іграшку можна знайти приблизно за тисячу гривень, що робить її значно дешевшою альтернативою Лабубу. Завдяки цьому новий герой уже став справжнім маст-хевом для китайських зумерів і обіцяє ще довго залишатися у трендах, підтверджуючи, що іноді неідеальне – це нове ідеальне.

Забудьте про Лабубу: у Китаї з'явився новий ідол, який миттєво розкуповують (Фото)

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

КитайЛабубуВакукуіграшкатренд
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