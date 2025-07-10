Стримінгова платформа Netflix оприлюднила трейлер другого сезону «Венздей»

У середу, 9 липня, стримінгова платформа Netflix показала трейлер 2 сезону серіалу «Венздей», що розповідатиме про доньку родини Аддамс, яка виконує місію із порятунку своєї сусідки по кімнаті Енід від неминучої загибелі. Про це повідомляє The Variety.

У новому трейлері обличчя Венздей Аддамс, яку грає акторка Дженна Ортега, залите чорними сльозами. На запитання її матері про те, що вона бачила, головна героїня відповідає: «Енід помирає, і це моя провина».

Під час видіння Венздей стоїть на кладовищі біля надгробку із написом «Пам’яті Енід Сінклер». У сцені з’являється сама Енід і, стискаючи руками горло Венздей, говорить, що вона померла через неї.

«Таємниці – це основа родини Аддамсів. Чим швидше я отримаю відповіді, тим швидше я зможу врятувати Енід – або загинути, намагаючись це зробити», – говорить Венздей закадровим голосом.

Разом із випуском тизера Netflix розпочав глобальну прескампанію під назвою «Doom Tour», у рамках якої актори та творці серіалу рекламуватимуть 2 сезон не лише у Сполучених Штатах, але й у Великій Британії, Польщі, Італії, Франції, Румунії, Канаді, Південній Кореї та Австралії.

Перша частина нового сезону «Венздей» вийде 6 серпня, а друга – 3 вересня.