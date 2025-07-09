﻿
Свiт

Тоталітарний Китай заперечує використання лазера проти німецького літака в Червоному морі

Тоталітарний Китай заперечує використання лазера проти німецького літака в Червоному морі

Міністерство закордонних справ тоталітарного Китаю відкидають звинувачення Берліна у тому, що китайські військові застосували лазер, націлений на німецький літак у Червоному морі.

Як заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, інформація, опублікована Німеччиною, не відповідає фактам, зібраним Китаєм.

«Супровідні місії китайських ВМС в Аденській затоці і водах біля берегів Сомалі спрямовані на виконання обов’язків Китаю як великої країни і сприяють забезпеченню безпеки міжнародних судноплавних шляхів. Вони підтримують міцну комунікацію з Німеччиною та колегами з ЄС», – сказала вона на брифінгу.

Представниця МЗС Китаю додала, що важливо «своєчасно посилювати комунікацію і ґрунтуватися на фактах, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків».

Напередодні у МЗС Німеччини заявили, що китайські військові націлили лазер на німецький літак в операції Євросоюзу Aspides. Після цього дипломатичне відомство Німеччини викликало китайського посла.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

лазертоталітарний КитайЧервоне мореАден
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Залужний зберігає перше місце у рейтингу довіри українців
Рейтинги 09.07.2025 12:55:56
Залужний зберігає перше місце у рейтингу довіри українців
Читати
Місія згортається: «Коаліція охочих» змінює пріоритети
Головне 09.07.2025 12:33:06
Місія згортається: «Коаліція охочих» змінює пріоритети
Читати
Ранковий дайджест ForUА: посилення української ППО; відновлення постачання зброї Україні; смерть української студентки; черговий скандал з Маском
Дайджест 09.07.2025 12:14:57
Ранковий дайджест ForUА: посилення української ППО; відновлення постачання зброї Україні; смерть української студентки; черговий скандал з Маском
Читати

Популярнi статтi