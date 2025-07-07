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Самогубець Старовойт допомагав ЗСУ, розкрадаючи кошти на будівництві оборонних споруд на Курщині

Самогубець Старовойт допомагав ЗСУ, розкрадаючи кошти на будівництві оборонних споруд на Курщині

Колишній міністр транспорту РФ Роман Старовойт, як повідомляв ForUA, наклав на себе руки.

Shot пише, що поруч із тілом Старовойта знайдено вогнепальну зброю. Стверджується, що тіло Старовойта знайшли в підмосковному Одінцово.

«Коммерсант» із посиланням на джерело повідомляє, що Старовойта знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у підмосковному Одінцово. Про те, що колишній міністр наклав на себе руки, також заявив у коментарі RTVI голова комітету Держдуми з оборони Андрєй Картаполов.

Інформацію про самогубство Старовойта незабаром підтвердило джерело РІА Новини в екстрених службах.

За інформацією «112», на Старовойта дав свідчення колишній губернатор Курської области Алєксєй Смирнов, заарештований у кримінальній справі про розкрадання з бюджету щонайменше одного мільярда рублів під час будівництва оборонних споруд на кордоні з Україною.

У Слідчому комітеті заявили, що тіло Старовойта з вогнепальним пораненням знайшли в особистому автомобілі в Одінцовському міському окрузі. Блогери пишуть, що Старовойт застрелився з наградної зброї, отриманої від керівництва МВС РФ у 2023 році (на фото). "Слідчі органи ГСУ СК Росії по Московській області працюють на місці, встановлюються обставини події. Основна версія - самогубство", - ідеться в повідомленні СК РФ.

Уранці 7 липня ватажок рашистів Владімір Путін звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту країни.

Роман Старовойт обіймав посаду глави Мінтрансу РФ із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018 року він очолював Курську область.

До речі, Forbes стверджує, що за інформацією їхнього джерела, близького до слідства, Роман Старовойт помер понад добу тому — імовірно у ніч із суботи на неділю.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

самогубствоРоман Старовойт
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