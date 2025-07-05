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На тлі напруження з Азербайджаном Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази у Вірменії

На тлі напруження з Азербайджаном Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази у Вірменії

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Так, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в місті Ґюмрі для посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

У розвідці кажуть, що особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, росія активно шукає добровольців на Кавказі, зокрема в Північній Осетії та Адигеї.

«Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь», — зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов.

27 червня в російському Єкатеринбурзі затримали понад 50 людей з азербайджанської діаспори. За даними медіа, це супроводжувалося насильством із боку силовиків: двоє людей померли під час затримання, а інших доставили до суду із видимими слідами побоїв.

Слідчий комітет рф заявив про «припинення діяльності етнічної злочинної групи», яка начебто причетна до вбивств і замахів, скоєних у 2001–2011 роках.

Баку вимагає притягнути винних до відповідальності та висловило російському послу «рішучий протест» через цей інцидент. Однак представниця МЗС росії Марія Захарова відповіла, що затримані — громадяни росії (нині це її повідомлення видалене з Telegram-каналу).

У відповідь Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх спільних культурних заходів, запланованих росіянами. А делегація Азербайджану вирішила не брати участі в засіданні щодо міжпарламентського співробітництва.

Окрім того, правоохоронці прийшли з обшуками до філії російського пропагандистського агентства «Спутник» у Баку та затримали сімох людей.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

АзербайджанВірменіярашистиSputnik-АзербайджанПівнічний Кавказ
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