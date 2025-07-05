Порошенка не випустили за кордон: політик хотів поїхати до Мадрида та Рима

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не отримав дозволу виїхати за кордон і таким чином взяти участь у з'їзді іспанської Народної партії в Мадриді та Конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10-11 липня, повідомлено на сайті політсили.

Як мовиться в повідомленні, запрошення у Мадрид політик отримав від голови Народної партії Альберто Нуньєсо Фейхоо, який є одним із кандидатів на пост прем'єр-міністра Іспанії. "Через тиждень у нас буде конференція з відновлення України у Римі. Я маю персональне запрошення спікера італійського парламенту", – розповів Порошенко під час поїздки до Чернівців.

Політик відзначив погіршення комунікації з країнами Євросоюзу та заявив про необхідність єднання всередині країни та проводити міжнародну парламентську дипломатію. "І тоді у нас буде реальна можливість примусити Путіна зупинити вогонь", - переконаний він.

Як повідомлялося, раніше апеляційна судова інстанція підтвердила рішення Вінницького окружного адміністративного суду про те, що відмова Порошенку у перетині кордону є протиправною. "Сьомий апеляційний адміністративний суд 27 червня 2025 року апеляційну скаргу 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України військова частина 9971 залишив без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20 березня 2025 року – без змін. Отже, чиновники прикордонної служби порушили закон", – повідомив адвокат Ігор Головань.

Як повідомляв ForUA, недавно Петро Порошенко поскаржився в інтерв'ю The Times на санкції щодо нього і дії президента Володимир Зеленського. За його словами, той прагне "усунути будь-якого конкурента" і звинуватив Зеленського в "авторитаризмі".

13 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Петра Порошенка. Йому призначили 17 санкцій: блокування активів, обмеження торгівлі, заборона на оборонні закупівлі та купівлю землі тощо. Порошенка також з якогось дива позбавили державних нагород, заборонили брати участь у приватизації, користуватися радіочастотами й надсилати кошти за кордон. Санкції введені безстроково.