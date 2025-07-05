Західні журналісти вважають, що президент США дав диктаторові «зелене світло». На це вказують посилені атаки по Україні на тлі припинення постачання зброї ЗСУ для захисту від ворога.

Відсутність рішучої відповіді США на нові атаки Росії проти України, а також припинення постачання озброєння можуть створити для Владіміра Путіна відчуття безкарности.

Про це пише видання The Telegraph.

Журналісти нагадують, що одразу після телефонної розмови з Трампом Путін наказав здійснити наймасштабнішу від початку війни повітряну атаку на Київ. На думку оглядача Девіда Блера, це було прямим сигналом: Кремль не очікує жорсткої реакції з боку Вашингтона.

«Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії. Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде», — зазначає оглядач.

Особливу критику автор висловлює через рішення Трампа зупинити постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, призначених для збиття російської балістики, які вже були в Європі на шляху до Києва. За словами Блера, таке рішення фактично залишило українську столицю вразливою до нових атак з повітря.

«Цим рішенням Трамп фактично повідомив Путіну, що Америка задоволена тим, що Київ залишається беззахисним перед російськими повітряними атаками. Путін відреагував цілком логічно і наказав провести найбільший напад за всю історію. Відмовившись постачати Patriot, Трамп дав Путіну найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити», — вказує журналіст.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його телефонна розмова з Путіним не принесла результату, і він «невдоволений» ситуацією в Україні.

«Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним», — сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня.

Як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що «Росія досягне своїх цілей» в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого дому на припинення вогню.

Також видання The Wall Street Journal пише, що ватажок рашистів у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не збирається дослухатися до закликів президента США припинити війну і його цілі залишаються такими ж, як і на початку вторгнення.

Напередодні стало відомо, що США зупиняють військову допомогу Україну.

Припинення військової допомоги зробило Україну вразливою у критичний момент, коли російські війська розпочали нові наступальні дії на тлі делікатних мирних переговорів. Українські урядовці попередили, що без подальшої підтримки з боку США здатність протистояти подальшому просуванню російських військ опиниться під значним ризиком.