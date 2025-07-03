Трамп близько години розмовляв із Путіним: що відомо

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка, за словами російської сторони, тривала близько години.

Про це повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков, якого цитує російське державне агентство «ТАСС».

Згідно з його твердженням, Трамп знову підняв тему припинення війни проти України, але путін, як стверджує Ушаков, запевнив, що рф не відступить від своєї "мети".

При цьому Ушаков говорить, що російський лідер «висловив готовність» до продовження перемовин з Україною, хоча конкретних кроків або термінів, як завжди, не названо.

Також згадується, що в розмові фігурували «двосторонні» переговори у Стамбулі, хоча незрозуміло, наскільки ця позиція має під собою реальні підстави.

Питання особистої зустрічі лідерів нібито не обговорювали, але, як висловився Ушаков, така можливість «висить у повітрі».