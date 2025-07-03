Ватажок рашистів Владімір Путін заявив, що 3 липня проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише пропагандистське видання «РИА Новости».

Раніше видання Financial Times писало, що Трамп 4 липня планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За даними видання, лідери планують обговорити різке припинення постачань американської зброї до Києва.

Однак джерело «Суспільного» повідомило, що підготовка до потенційної розмови між Зеленським і Трампом розпочалася ще до появи офіційної інформації про призупинення постачання зброї Україні.