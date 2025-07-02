Генштаб спростував фейк щодо «плацдарму» на Дніпропетровщині

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив інформацію щодо ситуації в районі населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині, куди кілька днів тому прорвалася російська розвідувальна група. Попри заяви російської пропаганди про нібито "створення плацдарму", населений пункт залишається повністю під контролем українських Сил оборони.

За даними Генштабу, ворожа група тимчасово проникла на околиці Дачного та навіть встигла сфотографуватися з російським прапором. Проте невдовзі після цього всі учасники групи були знищені українськими військовими.

У подальших спробах штурму двом російським військовослужбовцям вдалося вижити — їх взяли в полон морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ. Як зазначають у Генштабі, полонені поповнили обмінний фонд.

«Заяви російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині є фейковими. Дачне перебуває під контролем України», — наголосили в Генеральному штабі.