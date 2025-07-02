Як вижити під час вибуху, пояснили в МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали громадянам, що спроба втекти від вибуху — помилка, яка може коштувати життя. «Вибухи мають непередбачуваний характер, і визначити безпечний напрямок для втечі практично неможливо», — попереджають у МВС. Єдиний шанс врятуватись — діяти правильно і миттєво. Вибухова хвиля поширюється надто швидко, щоби її можна було випередити. Саме тому фахівці закликають не бігти, а відразу лягати на землю, бажано — в заглиблення.

Що робити, якщо вибух близько:

- Лягайте на землю обличчям вниз, ногами в бік вибуху.

- Прикрийте голову руками, відкрийте рот, дихайте коротко.

- Якщо є заглиблення — сховайтеся в ньому і знову лягайте.

Відкрити рот потрібно для зменшення ризику для барабанних перетинок і внутрішніх органів через різкий перепад тиску. Ударна хвиля — головна загроза при вибухах. Вона може травмувати внутрішні органи навіть без прямого контакту з уламками.

Пам’ятайте: при загрозі вибуху навіть найпростіше укриття або правильна поза на землі можуть врятувати життя.