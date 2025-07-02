Погода 2 липня: тепло та майже без опадів

Сьогодні погоду у більшості областей формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону над Західною Європою, тому тиск зростатиме, а циклон з північного сходу втрачатиме свій вплив. Короткочасні дощі, місцями з грозою очікуються тільки на Лівобережжі. Проте ще утримається сильний вітер з північного заходу, повідомили синоптики.

Температура повітря становитиме +20-25°, на заході та південному заході країни +24-29°.

У Києві та області – мінлива хмарність, без опадів. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +22-24°; в області +20-25°.