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Суспiльство

Погода 2 липня: тепло та майже без опадів

Погода 2 липня: тепло та майже без опадів

Сьогодні погоду у більшості областей формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону над Західною Європою, тому тиск зростатиме, а циклон з північного сходу втрачатиме свій вплив. Короткочасні дощі, місцями з грозою очікуються тільки на Лівобережжі. Проте ще утримається сильний вітер з північного заходу, повідомили синоптики.

Температура повітря становитиме +20-25°, на заході та південному заході країни +24-29°.

У Києві та області – мінлива хмарність, без опадів. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +22-24°; в області +20-25°.

 

 

Теги:

погода 2 липня 2025
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