Прокуратура Молдови вимагає девʼять років в'язниці для очільниці Гагаузії (автономія в Молдові. - Ред.) Євгенії Гуцул. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Обвинувачення стверджує, що Гуцул порушила правила фінансування виборчої кампанії та розпоряджалася коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». За версією слідства, Гуцул тільки за період з 2019 до 2022 року отримала з Кремля понад 42,5 млн леїв або близько 200 млн рублів.

Башкан Гагаузії називає кримінальну справу «сфабрикованою і політично вмотивованою». За словами Гуцул, влада Молдови «мститься їй» за те, що Гагаузія не налаштована вороже до Росії. Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова вже заявила про «диктатуру та антицінності» у Молдові.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до країни-агресорки. Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Політикиня підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії. У 2024 році башкан Гагаузії відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

Як відомо, Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». Крім того, вона зверталася до Владіміра Путіна і президенту Туреччини Таїпа Ердогана з проханням про захист.