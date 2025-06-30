Весільний бум: за тиждень в Україні зафікована рекордна кількість шлюбів

Попри війну, тривоги й невизначеність, українці активно створюють нові сім’ї. За даними Міністерства юстиції України, лише за тиждень з 20 по 26 червня в країні було зареєстровано 3 632 нових шлюби. Це свідчить про стійкий шлюбний тренд, який зберігається навіть у складних умовах — і став особливо помітним після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Для порівняння:

- У 2021 році (довоєнному) середній тижневий показник становив приблизно 4,5–5 тисяч шлюбів.

- У 2022 році, в умовах шоку та масової евакуації, темпи шлюбів сповільнились — до 1–2 тисяч на тиждень.

- У 2023–2025 роках відзначається поступове зростання — від 2,5 до 4 тисяч шлюбів щотижня, залежно від регіону та безпекової ситуації.

За словами представників Мін’юсту, лідером за кількістю шлюбів традиційно залишається Київ, а також великі обласні центри: Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Харківщина (у тилових районах).

На прифронтових територіях діє спрощена процедура укладення шлюбу для військовослужбовців — без обов’язкового очікування та через віддалену участь.

Особливу роль у зростанні кількості реєстрацій відіграє програма "Шлюб за добу", що дозволяє зареєструвати відносини за 24 години. Багато з нових родин — це військові, які одружуються перед виїздом на фронт або під час коротких відпусток.

«Війна загострила розуміння справжніх цінностей. Люди більше не відкладають життя — одружуються, кохають, народжують», — кажуть у Мін’юсті.