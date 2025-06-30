Безпрецедентний ультиматум: Іран вимагає від Радбезу ООН визнати Ізраїль та США агресорами

Іран офіційно звернувся до Ради Безпеки ООН з безпрецедентною вимогою визнати Ізраїль та Сполучені Штати відповідальними за розв'язання 12-денної війни. Тегеран наполягає, щоб ці країни були зобов'язані виплатити значні компенсації за всі завдані збитки. Про це повідомляє The Guardian.

Цю офіційну позицію Ірану висловив міністр закордонних справ Аббас Арагчі, який направив відповідного листа до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. У зверненні чітко зазначено: "Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнала їх подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсацій і репарацій".

Ця заява підкреслює загострення риторики Ірану на міжнародній арені та його спроби перекласти відповідальність за конфлікт на своїх геополітичних опонентів. Вимога щодо компенсацій та репарацій може мати значні наслідки для подальших дипломатичних відносин та регіональної стабільності.

Наразі офіційної реакції на цю сміливу вимогу Ірану з боку США та Ізраїлю не надходило, що залишає простір для подальших спекуляцій щодо їхньої відповіді та потенційних наслідків цього дипломатичного демаршу.