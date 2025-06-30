Одесити допомогали рашистам обстрілювати рідне місто

Служба безпеки України затримала в Одесі агентів, що працювали на російські спецслужби. Це 61-річна лікарка-реабілітолог та 36-річний колишній працівник "Укрзалізниці".

Їхнє завдання було чітким: збирати та передавати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) Одеси, а також місцезнаходження запасних командних пунктів українських військових, що захищають місто та акваторію Чорного моря.

Окупанти також прагнули вразити вантажні потяги ЗСУ. Для цього зрадники намагалася дістати графіки руху військових ешелонів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

Особливо цинічно, що лікарка-реабілітолог використовувала свою професію, випитуючи інформацію про базування Сил оборони у пацієнтів-військових.

Наразі зрадників затримано. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.