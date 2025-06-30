Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відповів своєму словацькому колезі Юраю Бланару, який закликав Захід "пробачити все, що сталося" задля закінчення війни. Сибіга підкреслив, що відчуття безкарності є першопричиною злочинів Росії, і злочинець не зупиниться, якщо його пробачать, а не покарають.

"Юраю, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів", — написав Сибіга у мережі X. "Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви."

Різка відповідь Сибіги підкреслює непохитну позицію України проти будь-яких поступок чи поблажливості щодо дій Росії.

Нагадаємо, раніше Бланар заявляв, що врегулювання війни в Україні вимагає налагодження комунікації з Росією, і що західні країни повинні знайти спосіб співпраці з РФ, "а може, навіть пробачити все, що сталося".