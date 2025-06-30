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Київ жорстко відреагував на пропозиції про "прощення рф"

Київ жорстко відреагував на пропозиції про "прощення рф"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відповів своєму словацькому колезі Юраю Бланару, який закликав Захід "пробачити все, що сталося" задля закінчення війни. Сибіга підкреслив, що відчуття безкарності є першопричиною злочинів Росії, і злочинець не зупиниться, якщо його пробачать, а не покарають.

"Юраю, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів", — написав Сибіга у мережі X. "Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви."

Різка відповідь Сибіги підкреслює непохитну позицію України проти будь-яких поступок чи поблажливості щодо дій Росії.

Нагадаємо, раніше Бланар заявляв, що врегулювання війни в Україні вимагає налагодження комунікації з Росією, і що західні країни повинні знайти спосіб співпраці з РФ, "а може, навіть пробачити все, що сталося".

 

Теги:

реакція Кмєва на заклик до прощення РФ
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