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ЗСУ мають тактичне просування на кількох напрямках

ЗСУ мають тактичне просування на кількох напрямках

Українські війська досягли тактичного просування на кількох напрямках, зокрема на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру на Донеччині. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними даними, Сили оборони України просунулися на південь від населеного пункту Олексіївка в Сумській області, де тривають бойові дії. В той же час окупанти намагаються атакувати на Сумському напрямку, зокрема в районах Андріївки та Яблунівки, але українські підрозділи здійснюють контратаки, зокрема між Яблунівкою і Храповщиною.

На півночі Харківської області росіяни продовжили штурми у районах Глибокого, Липців та Вовчанська, однак успіхів не досягли. Також зберігається інтенсивність бойових дій на Куп’янському напрямку, де РФ атакує поблизу Строївки, Голубівки, Петропавлівки та Піщаного.

На Боровому напрямку окупанти вели атаки в районах Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки, Твердохлібового, а також у бік Новосергіївки. На Лиманському напрямку російські сили діяли в районах Рідкодуба, Зеленої Долини, Шандриголового, Ямполівки, Мирного, Торського і Серебрянського лісу — без просування.

Крім того, на Сіверському напрямку російські війська 29 червня вели наступ, однак також не змогли досягти територіального прогресу. Натомість, українські сили просунулися на підступах до Часового Яру, що має важливе значення в обороні Донеччини.

Теги:

ситуація на фронті 30 червняпросування ЗСУ біля Часового Яру
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