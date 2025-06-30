Китай створив зброю, яка “вимикає” світло без жодного пострілу

Китай працює над створенням нового типу боєприпасів, призначених для виведення з ладу енергетичної інфраструктури противника. Йдеться про спеціальну "бомбу з вуглецевими нитками", здатну спричиняти короткі замикання в електромережах. Про це повідомляє South China Morning Post.

За оприлюдненими даними, бомба запускається з наземної платформи і вибухає у повітрі, розсіюючи 90 суббоєприпасів. У кожному з них — хімічно оброблені вуглецеві нитки, що мають здатність осідати на трансформаторах та високовольтних проводах, спричиняючи коротке замикання.

Ефект такої атаки — знеструмлення об'єктів на площі до 10 тисяч квадратних метрів. Потенційно така зброя може використовуватись для паралізації систем управління та зв’язку, створюючи хаос і затримки в ухваленні рішень у противника.

Водночас поки що немає офіційного підтвердження, що такі боєприпаси вже на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю (НОАК).

Довідка: Зброя подібного типу — не новинка у військових технологіях. Подібні системи вже розроблялися у США ще у 1990-х роках. Їхня мета — не руйнування, а тимчасове виведення з ладу інфраструктури, що дозволяє досягати стратегічної переваги без масових жертв або фізичних руйнувань.