Погода 30 червня: дощі з грозами та поривчастий вітер

Сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. У більшості західних та східних областей - без опадів, повідомили синоптики.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. На півночі країни - місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря +20-25°, на півдні країни та Закарпатті до +30°.

У Києві та області – подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, грози. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря в Києві +21-23°. В області +20-25°.