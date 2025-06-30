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Суспiльство

Погода 30 червня: дощі з грозами та поривчастий вітер

Погода 30 червня: дощі з грозами та поривчастий вітер

Сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. У більшості західних та східних областей - без опадів, повідомили синоптики.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. На  півночі країни - місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря +20-25°, на півдні країни та Закарпатті до +30°.

У Києві та області – подекуди можливий невеликий короткочасний дощ, грози. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря в Києві +21-23°. В області +20-25°.

Теги:

погода 30 червня 2025 року
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