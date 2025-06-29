Україна ухвалила непросте рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією, - МЗС

З 2005 року Україна дотримувалась положень Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавської конвенції), але вторгнення РФ поставило Україну у нерівну ситуацію, оскільки Росія не підписувала цей документ, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

В МЗС нагадали, що Росія, яка не є підписантом Конвенції, широко застосовує протипіхотні мини проти України з 2014 року. З 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, цей вид зброї «надав окупантам асиметричну перевагу».

«Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», – сказано у повідомленні.

У відомстві кажуть, що перед Україною з Оттавської конвенції вийшло ще кілька держав Європи. Причиною стала потреба ефективного захисту від російської загрози: пріоритет спротиву та забезпеченню оборони рідної землі вищий за необхідність дотримуватися міжнародних конвенцій.

«Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорстокої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей - від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави», – резюмували в МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офіса президента.

Конвенцію про заборону протипіхотних мін, або Оттавський договір, 1997 року підписали 164 країни. Держави-учасниці зобов’язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси, що є у них. До договору не приєдналися Росія, США, Китай, Індія та Пакистан.

Навесні 2025 року міністри оборони Латвії, Литви, Естонії та Польщі рекомендували владі своїх країн вийти з конвенції, пояснюючи це тим, що військові загрози країнам НАТО, що межують з Росією та Білоруссю, «значно зросли». Парламенти країн Балтії, а також Польщі та Фінляндії схвалили вихід із конвенції.

Оттавська конвенція, підписана 1992 року, є міжнародною угодою, спрямованою на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Кожна країна, яка підписала її, взяла на себе зобов'язання ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не виробляти, не купувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати їх. Країни, що підписали її, також зобов'язалися знищити всі наявні у них міни такого типу.

Україна 24 лютого 1999 р. підписала Оттавську конвенцію, а 27 грудня 2005 р. ратифікувала її. Росія до Оттавської конвенції не приєдналася, але, застосовуючи протипіхотні міни, Росія в будь-якому разі порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки такі міни за визначенням є зброєю невибіркової дії.

У травні 2020 року за президента Володимира Зеленського Україна в межах виконання своїх зобов'язань за Оттавською конвенцією ліквідувала 3 млн протипіхотних мін.