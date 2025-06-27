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У РФ близько 11 тисяч військових із числа елітних формувань КНДР, – Умєров

У РФ близько 11 тисяч військових із числа елітних формувань КНДР, – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що російська Федерація вже здійснила чотири ротації підрозділів армії Північної Кореї, які вона залучила до війни проти України.

Про це очільник Міноборони повідомив під час спілкування з журналістами, пише "Суспільне".

За словами Умєрова, Пхеньян направив до РФ близько 11 тисяч військовослужбовців із числа елітних формувань. Він наголосив, що використання росією північнокорейських військових свідчить як про зростання її залежності від авторитарних союзників, так і про серйозні труднощі з власним мобілізаційним ресурсом.

– Використання росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно, — зазначив Умєров.

Він також нагадав, що в 2024 році Москва та Пхеньян підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. За оцінкою українського міністра, росія використовує КНДР у своїх інтересах, не виконуючи при цьому взаємних зобов’язань, що вже викликає занепокоєння з боку Північної Кореї.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кндрвійна в УкраїніРустем Умєровагресія рф
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