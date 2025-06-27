Зеленський запровадив нові санкції проти 52 людей і 35 компаній із РФ

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це йдеться в указі №423/2025.

Під обмеження цього разу потрапили 87 суб'єктів: 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ — 34, Китаю — 1).

У санкційних списках компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed", а також постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.