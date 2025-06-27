Майже 1,5 мільйона українців досі мають статус постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, – дані Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України

Минуло 39 років, а наслідки Чорнобильської трагедії й досі відлунюють у житті сотень тисяч українців. За офіційними даними Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології станом на 1 січня 2025 року статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи в Україні мали 1 487 351 осіб, з них 261 937 — діти.

Цифри вражають. І хоча загальна кількість таких громадян поступово зменшується, тенденція має тривожний підтекст. Порівняно з 2008 роком кількість дорослих постраждалих зменшилась на третину — з 1,83 мільйона до 1,23 мільйона. А кількість ліквідаторів скоротилась майже вдвічі — з 276 тисяч до 146 тисяч. Це означає, що за останні 10 років помер кожен третій учасник ліквідації.

«Щороку ми проводимо комплексне обстеження постраждалих, стежимо за динамікою захворювань, тримаємо фокус на онкології, імунології, ендокринології. Наш обов’язок — не лише лікувати, а й пам’ятати. І головне — діяти, аби мінімізувати ризики для майбутніх поколінь», — розповідає перший заступник генерального директора центру з наукової роботи, член-кореспондент НАМН України Віктор Сушко.

Найпоширеніші захворювання серед учасників ліквідації — серцево-судинні патології, цереброваскулярні захворювання, катаракти, проблеми зі щитоподібною залозою, когнітивні розлади, а у дітей, які були опромінені in utero — розлади психічного здоров’я.

Онкологічні захворювання теж суттєво перевищують середньонаціональні показники:

рак щитоподібної залози — у 4,4 рази частіше серед ліквідаторів, у 4 рази — серед евакуйованих;

рак молочної залози серед жінок-ліквідаторок — у 1,6 рази вище очікуваного рівня;

лейкемії та лімфоми — на 50% частіше у ліквідаторів.

У 2023 році, враховуючи сучасні виклики наслідків катастрофи на ЧАЕС, у роботі центру визначено приоритетні напрямки – гематологія та онкологія, що знайшло зміни також у назві закладу – Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології. ННЦРМГО був і є провідною науковою та клінічною установою з радіаційної медицини, гематології та онкології, результати роботи якої високо оцінені не тільки в Україні, але і далеко за її межами. Тут ведуть унікальний реєстр постраждалих, здійснюють дозиметричну паспортизацію, проводять фундаментальні дослідження та співпрацюють з міжнародними організаціями.

«Ми не маємо права забувати про Чорнобильську катастрофу. Бо це не тільки минуле. Це урок на майбутнє. Це виклик, на який ми маємо відповідати знанням, відповідальністю та людяністю», — наголошують у Центрі.

У 2026 році у Києві планують провести Міжнародну наукову конференцію, присвячену узагальненню медичних та радіологічних наслідків катастрофи. Її завдання — не лише згадати, а й виробити ефективну стратегію подолання довгострокових загроз для здоров’я.