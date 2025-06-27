Броня закінчується: Росія стикається з технічним голодом на фронті

РФ поступово вичерпує запаси бронетехніки радянського виробництва, яку активно використовувала для компенсації високих втрат у війні проти України. Про це йдеться у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW посилається на аналіз супутникових знімків ремонтних підприємств у РФ, який провело неназване джерело. За цими даними, більшість бойових машин, що знімаються зі зберігання, потребують відновлення — на відміну від початку повномасштабного вторгнення, коли техніка масово перекидалася на фронт у робочому стані.

Через масові втрати на фронті, особливо наприкінці 2023-го та протягом 2024 року, РФ усе частіше використовує мотоцикли та баггі замість бронетехніки. Заміна бронетехніки легкою мобільною технікою викликає сумніви в її ефективності у середньостроковій перспективі.

За даними Британського інституту стратегічних досліджень (IISS), лише у 2024 році російські війська втратили понад 3700 одиниць БМП та БТР. «Росія підтримувала наступальні дії за рахунок радянських запасів, але ці ресурси обмежені й підходять до виснаження», — зазначають аналітики.

Зниження технічних резервів РФ — важливий фактор для оцінки її наступального потенціалу у 2025 році. Нестача бронетехніки, на тлі санкційного тиску і втрат, змушує Кремль імпровізувати на рівні тактики, однак стратегічно це може обмежити його можливості тривалого ведення бойових дій.