﻿
Головне

Ситуація на фронті погіршується: окупанти трориваються на південь Донеччини

Ситуація на фронті погіршується: окупанти трориваються на південь Донеччини

Українська оборона в найпівденнішій частині Донецької області зазнає серйозного тиску — ворог має суттєві успіхи у просуванні. Про це йдеться в новому зведенні моніторингового проєкту DeepState.

Зокрема, йдеться про район населених пунктів Шевченко, Бурлацьке та Вільне Поле, що залишаються під українським контролем, однак перебувають під інтенсивними штурмами.

«На ділянці вже колишньої тактичної групи "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні», — зазначають аналітики.

За їхніми словами, російські сили активно наступають на лінії від Олексіївки до Зеленого Поля, залучаючи велику кількість піхоти. Також повідомляється про потужний тиск у напрямку Зірки, в районі Комара та на відтинку Шевченко — Вільне Поле — Новосілка.

У DeepState також звернули увагу на проблему спотвореної звітності — деякі підрозділи продовжують доповідати про «утримання» позицій, які фактично вже втрачені. «Від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним», — попереджають аналітики.

Теги:

ситуація на фронті 27 червняпрорив фронту на Донетчині
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вечірній дайджест ForUА: новий обмін полоненими, НАТО під Трампом, ДТП з українцями в Румунії та курорт КНДР для росіян
Дайджест 26.06.2025 20:11:00
Вечірній дайджест ForUА: новий обмін полоненими, НАТО під Трампом, ДТП з українцями в Румунії та курорт КНДР для росіян
Читати
Імовірного вбивцю мовознавиці Фаріон видав вміст телефона
Надзвичайні події 26.06.2025 19:56:09
Імовірного вбивцю мовознавиці Фаріон видав вміст телефона
Читати
Окупанти максимально наблизилися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю
Надзвичайні події 26.06.2025 19:26:40
Окупанти максимально наблизилися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю
Читати

Популярнi статтi