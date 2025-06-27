Ситуація на фронті погіршується: окупанти трориваються на південь Донеччини

Українська оборона в найпівденнішій частині Донецької області зазнає серйозного тиску — ворог має суттєві успіхи у просуванні. Про це йдеться в новому зведенні моніторингового проєкту DeepState.

Зокрема, йдеться про район населених пунктів Шевченко, Бурлацьке та Вільне Поле, що залишаються під українським контролем, однак перебувають під інтенсивними штурмами.

«На ділянці вже колишньої тактичної групи "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні», — зазначають аналітики.

За їхніми словами, російські сили активно наступають на лінії від Олексіївки до Зеленого Поля, залучаючи велику кількість піхоти. Також повідомляється про потужний тиск у напрямку Зірки, в районі Комара та на відтинку Шевченко — Вільне Поле — Новосілка.

У DeepState також звернули увагу на проблему спотвореної звітності — деякі підрозділи продовжують доповідати про «утримання» позицій, які фактично вже втрачені. «Від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним», — попереджають аналітики.