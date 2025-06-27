Мисливці за мінами отримали два нових тральщики

Україна отримала від Нідерландів і Бельгії два кораблі-шукачі мін — BNS Narcis і Zr.Ms. Vlaardingen. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Передача відбулася на військово-морській базі в Зебрюгге (Бельгія), однак про церемонію повідомили лише постфактум — з міркувань безпеки.

Корабель Zr.Ms. Vlaardingen отримав нове ім’я — «Мелітополь», на честь тимчасово окупованого українського міста. До кінця року Україна має також отримати ще один тральщик — Zr.Ms. Makkum, який планують перейменувати на «Генічеськ».

Під час церемонії міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що передані кораблі допоможуть Україні зробити безпечнішими морські шляхи, зокрема поблизу Одеси. За його словами, попри те, що війна може не вирішуватись на морі, саме морська безпека критично важлива для української економіки.