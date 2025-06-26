Помер колишній мер Одеси Боделан, який п'ять років переховувався в Росії

На 84-му році життя помер колишній мер Одеси Руслан Боделан.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні. Світла пам’ять", - написав Кіпер.

Руслан Боделан народився у селі Березівка Балтського повіту. Перший секретар Одеського обласного комітету КПУ, голова Одеської обласної ради, міський голова Одеси (серпень 1998 — квітень 2005). Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання, народний депутат України 1-го скликання та 2-го скликання.

Після Помаранчевої революції 26 квітня 2005 року — проти Руслана Боделана була порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб, 5 травня 2005 року — оголошений у міжнародний розшук. У 2010 році кримінальні справи проти Боделана було закрито.

У 2005 році переїхав до Росії, мешкав у м. Санкт-Петербурзі. Працював заступником начальника Санкт-Петербурзького міжнародного торговельного порту. У січні 2006 року згідно з офіційними даними Російської Федерації, Руслан Боделан отримав російське громадянство. До Одеси повернувся в квітні 2010 року.