Трамп готовий приїхати на переговори щодо України до Туреччини, але має умову

Президент США Дональд Трамп висловив готовність взяти участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією, які планує організувати Туреччина. Однак, за словами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, ключовою умовою для приїзду Трампа є присутність на цих переговорах глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву Ердогана після його повернення з саміту НАТО, де він вперше зустрівся з Дональдом Трампом після його повернення на політичну арену.

Під час цієї зустрічі, як зазначив турецький лідер, він повідомив американському президенту про намір Анкари зібрати лідерів Росії та України в Туреччині для проведення мирних переговорів.

«Він (Трамп – ред.) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду". Ми проведемо необхідні переговори і, якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше», – цитує слова Ердогана його офіс.

Таким чином, ключовою умовою для участі Дональда Трампа в переговорах у Туреччині є безпосередня присутність Володимира Путіна.

Варто зазначити, що раніше Путін вже заявляв про свою готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, проте наголошував, що жодних документів із ним підписувати не буде. Це пояснюється тим, що, на думку глави Кремля, президент України є «нелегітимним». Ці обставини додають складності до потенційного переговорного процесу та формування порядку денного можливих зустрічей.