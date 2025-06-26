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Полiтика

Трамп готовий приїхати на переговори щодо України до Туреччини, але має умову

Трамп готовий приїхати на переговори щодо України до Туреччини, але має умову

Президент США Дональд Трамп висловив готовність взяти участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією, які планує організувати Туреччина. Однак, за словами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, ключовою умовою для приїзду Трампа є присутність на цих переговорах глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву Ердогана після його повернення з саміту НАТО, де він вперше зустрівся з Дональдом Трампом після його повернення на політичну арену.

Під час цієї зустрічі, як зазначив турецький лідер, він повідомив американському президенту про намір Анкари зібрати лідерів Росії та України в Туреччині для проведення мирних переговорів.

«Він (Трамп – ред.) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду". Ми проведемо необхідні переговори і, якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше», – цитує слова Ердогана його офіс.

Таким чином, ключовою умовою для участі Дональда Трампа в переговорах у Туреччині є безпосередня присутність Володимира Путіна.

Варто зазначити, що раніше Путін вже заявляв про свою готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, проте наголошував, що жодних документів із ним підписувати не буде. Це пояснюється тим, що, на думку глави Кремля, президент України є «нелегітимним». Ці обставини додають складності до потенційного переговорного процесу та формування порядку денного можливих зустрічей.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

путінТрампмирні переговорипереговори в Стамбулі
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