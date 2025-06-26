Європейські лідери зібралися в Брюсселі: Україна та безпека Європи в центрі уваги

Сьогодні у Брюсселі розпочався дводенний саміт Європейського Союзу, на якому лідери обговорюють ключові виклики, що стоять перед континентом. Серед головних тем – війна в Україні, зміцнення обороноздатності та конкурентоспроможність ЄС.

Як повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта у своєму дописі в X, порядок денний саміту є "насиченим". Окрім України, лідери зосередяться на обороні, ситуації на Близькому Сході, конкурентоспроможності та зміцненні позицій ЄС у світі.

Згідно з інформацією Євроради, саміт триватиме 26 та 27 червня. "Лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити геоекономічні виклики та поточні події в Україні та на Близькому Сході", – йдеться у повідомленні. Також на порядку денному – європейська оборона та безпека, міграція, готовність та внутрішня безпека.

Україна в центрі уваги

Питання війни Росії проти України залишається одним з найважливіших. Лідери ЄС підіб'ють підсумки останніх подій та обговорять, як надалі підтримувати зусилля, спрямовані на мир. Це включає посилення тиску на Росію з метою досягнення змістовного припинення вогню та прояву справжнього бажання до переговорів. Важливим аспектом обговорень стане також шлях України до членства в ЄС.

Європейська Рада "вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні". Зазначається, що ЄС вже надав Україні майже 158,6 мільярда євро підтримки, з яких 59,6 мільярда євро – військова допомога.

"Україна наполегливо дотримується своїх зусиль, спрямованих на забезпечення реального мирного процесу. І ЄС залишатиметься таким же непохитним у своїй підтримці України", – наголосив Антоніу Кошта.

Очікується, що під час саміту 26 червня відбудеться "обмін думками з Президентом України через відеоконференцію".

Крім того, як повідомляє Reuters, лідери ЄС мають повідомити Єврокомісії про своє рішення щодо швидкої торговельної угоди зі Сполученими Штатами – чи погоджуватися на умови, що сприяють Вашингтону, чи продовжувати боротьбу за кращу угоду.

Питання російського газу та санкції

На полях саміту також розглядатиметься занепокоєння Словаччини та Угорщини щодо припинення доступу до російського газу. Це питання виникає у зв'язку з планом ЄС щодо поступової відмови від усього імпорту російського газу до кінця 2027 року. Дипломати ЄС сподіваються, що запевнення лідерів щодо газу спонукають ці країни підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який вони наразі блокують.

Однак, перед початком саміту прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вимагатиме відтермінування голосування за санкції до того часу, поки не будуть розглянуті словацькі занепокоєння.