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Суспiльство

Стало відомо, скільки угорців проти вступу України до ЄС

Стало відомо, скільки угорців проти вступу України до ЄС

 Уряд Угорщини заявив, що 95% громадян, які взяли участь у загальнонаціональному консультативному опитуванні Voks2025, висловилися проти вступу України до Європейського Союзу. За офіційними даними, у голосуванні взяли участь 2 мільйони 284 тисячі угорців.

Опитування Voks2025, попри його масштабність, не є референдумом і не має юридичної сили. Воно позиціонується як консультативне голосування, що може бути використане лише як політичний інструмент.

Результати опитування одразу ж викликали скептицизм та критику. Раніше Міністерство закордонних справ України зазначало, що проведення Voks2025 супроводжувалося "агресивним нагнітанням безпідставної ненависті до всього, що пов'язано з Україною".

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр також поставив під сумнів достовірність оприлюднених даних. Він стверджує, що в опитуванні взяло участь не більше ніж 600 тисяч осіб, а результати могли бути сфальсифіковані.

Ці заяви підкреслюють напруженість у відносинах між Києвом та Будапештом, особливо на тлі євроінтеграційних прагнень України. Офіційний Київ, ймовірно, розглядатиме результати Voks2025 як чергову спробу Угорщини заблокувати або уповільнити шлях України до ЄС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаУгорщинаопитуванняОрбанвступ до ЄС
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