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ЗСУ перетворили Сумщину на цвинтар для російських ДРГ

ЗСУ перетворили Сумщину на цвинтар для російських ДРГ

Російські війська продовжують спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на територію Сумщини, зокрема в межах Хотінської та Юнаківської громад. Водночас, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, кількість таких груп останнім часом зменшилася.

«Протяжність кордону з Росією в межах Сумської області — близько 550 км. І лише на невеличкому відтинку ворог досі намагається діяти малими штурмовими групами. Це — Хотінська та Юнаківська громади», — зазначив Демченко.

За його словами, зниження активності пов’язане з успішною роботою українських захисників, які щоденно знищують ворожі сили — десятками убитих і поранених.

Речник ДПСУ наголосив, що російські диверсанти менше використовують техніку, зокрема квадроцикли, мототранспорт і не застосовують броньовані машини. Це може свідчити про обережність або брак ресурсів.

Окрім Сумщини, гаряче залишається й на Харківському напрямку, де РФ намагається просунутися вглиб України — зокрема, в районах Липців, Вовчанська та Строївки.

«Ворог намагається просунутися, однак досягти бажаного не може», — підкреслив Демченко.

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ДРГ на Сумщині
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