Мешканці відмовляються виїжджати з палаючого Куп’янська

Попри критичну безпекову ситуацію, у прифронтовому Куп’янську досі проживає понад 1400 мешканців, на території всієї громади — близько 2400 осіб. Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Ситуація в Куп’янську та його околицях залишається максимально критичною. Заїзд у місто — це вже ризик для життя», — наголосив Беседін.

За словами очільника МВА, люди часто не погоджуються на евакуацію, доки їхнє майно не зруйноване. За червень із громади вдалося вивезти понад 290 цивільних, однак більшість продовжує залишатися попри смертельну небезпеку.

«Велика кількість залишається — і це жахає. Умов для нормального життя в місті немає», — зазначив він.

За словами Беседіна, гуманітарна допомога до міста практично не надходить. Через постійні атаки неможливо гарантувати безпечну доставку навіть найнеобхіднішого. Евакуація здійснюється волонтерами, які ризикують власним життям, умовляючи мешканців покинути небезпечну зону.

Попри надскладні умови, у Куп’янську частково працює водо- та електропостачання, функціонує газ у доступних районах, але жодне повноцінне відновлення наразі неможливе.

Лише за останню добу російські війська здійснили щонайменше сім ударів КАБами по території Куп’янської громади, спричинивши нові руйнування та загрозу для мирного населення.