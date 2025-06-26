Українці отримають компенсацію за втрачену через окупацію нерухомість - подробиці

Міжнародний реєстр збитків відкрив нову категорію заяв — «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях». Вона стосується українців, які після 24 лютого 2022 року втратили можливість користуватися своїм житлом або іншим нерухомим майном через тимчасову окупацію, повідомила пресслужба «Дії» в Telegram.

«Через злочинну агресію рф мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Частина з них усе ще залишається на окупованих територіях. Держава-терорист повинна заплатити за страждання кожного українця і кожної українки», — йдеться в повідомленні.

Подати заяву можна через портал Дія. Категорія позначена як А3.6 і доступна для власників або співвласників житлової та нежитлової нерухомості, контроль над якою втрачено через окупацію.

Як подати заяву:

Вказати інформацію про нерухомість

Надати документи про право власності

Описати обставини втрати доступу або контролю

Додати докази цих обставин

Зазначити бажаний розмір компенсації

Після подання та обробки, заява буде включена до реєстру. Коли буде запущено компенсаційний механізм, документи передадуть на розгляд комісії, яка ухвалить рішення щодо виплат.

До кінця 2025 року Україна планує відкрити 45 категорій для фіксації втрат, завданих агресією Росії.