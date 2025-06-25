Головне управління розвідки на чолі з Кирилом Будановим отримало чергову партію техніки для виконання завдань у зоні активних бойових дій.

Допомогу передали БФ молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль та співзасновниця фонду Віта Присяжнюк.

Підрозділи ГУР отримали системи радіоелектронної боротьби «Апостол», генератори та зарядні станції, супутникові термінали Starlink, безпілотні літальні апарати різного типу.

«Розвідка працює на межі можливого, і ми добре розуміємо, наскільки для них важливо мати технологічну перевагу. Кожен переданий дрон, засіб живлення чи система РЕБ — це не просто техніка. Це шанс на зв’язок, на виконання завдання, а часто — на врятоване життя», — підкреслив Валерій Дубіль.

Зібрати допомогу для ГУР Благодійному фонду молодіжної ініціативами «Надія» допомогли партнери: Євген Довбня, Дмитро Довбня, Владлен Нікітін та «УкрАвіаКосТех», Олексій Омельяненко, Олексій Жулинський та компанія «3DTech», Іван Клевакін, Леонід Фельдштейн, Інеса Кравченко та «Стан Комплект», Роман Волинський, Святослав Нечипоренко та EDG-Group, Ігор Корж та Олексій Юренко.



Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» регулярно надає допомогу ГУР, а також різним підрозділам Сил оборони України на найскладніших напрямках. У пріоритеті фонду — забезпечення засобами, які дозволяють військовим ефективно діяти в бойових умовах та зберігати життя особового складу.