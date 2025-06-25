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Війна

Трамп визнав перед лідерами НАТО, що ситуація в Україні "вийшла з-під контролю", - Bloomberg

Трамп визнав перед лідерами НАТО, що ситуація в Україні "вийшла з-під контролю", - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами держав Північноатлантичного Альянсу визнав складність ситуації з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це агентству Bloomberg сказало поінформоване джерело.

За словами джерела Bloomberg, на закритій зустрічі з лідерами НАТО Трамп заявив, що щодо України потрібно вжити заходів, оскільки ситуація в країні "повністю вийшла з-під контролю".

Президент США не пояснив, що має на увазі, але ці слова присутні розцінили як позитивний сигнал його зацікавленості в тому, якою є ситуація в Україні, пише Bloomberg.

Як відомо, в середу Трамп і президент України Володимир Зеленський провели 45-хвилинну зустріч на полях саміту НАТО.

Саміт НАТО також підтвердив наміри Альянсу продовжити підтримку України на шляху до членства.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОсамітДональд Трамп
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