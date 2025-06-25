19-річна зрадниця підірвала бійців ЗСУ замінованим скутером

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну мешканку Харкова, яку підозрюють у скоєнні теракту проти українських військових на замовлення спецслужб РФ. За даними слідства, дівчина замінувала скутер і передала його військовослужбовцям як нібито волонтерську допомогу.

Вибух стався 20 червня біля кафе у Харкові, коли двоє військових підійшли до скутера. Унаслідок теракту загинув 29-річний боєць, ще один, 26-річний, отримав тяжкі поранення і перебуває в лікарні.

За версією слідства, агентку завербували через телеграм-канали з пошуку роботи. Вона отримала від кураторів інструкції зі збору вибухівки в домашніх умовах. Встановила 1 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті з металевими елементами (шрапнеллю) у багажник скутера

Після цього зрадниця залишила транспортний засіб біля місця зустрічі, де за легендою мала віддати його військовим як «волонтерську допомогу». Після прибуття бійців російські спецслужби дистанційно активували вибухівку

Також зазначається, що на місці був встановлений відеонагляд, за допомогою якого ворог відстежив момент вибуху.

Після злочину дівчина намагалася втекти та «залягти на дно», однак її затримали вже за кілька годин. У неї вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом та невикористані компоненти вибухового пристрою.

Затриманій оголошено про підозру за ч. 3 ст. 258 КК України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.