Земля в Україні стрімко дешевшає: скільки коштує гектар

В Україні зафіксовано зниження середньої вартості сільськогосподарської землі. Якщо у квітні середня ціна на землю становила 71 898 грн/га, то в травні – вже 59 307 грн/га. Що становить зниження на понад 12 тис. грн порівняно з квітнем, свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот

У червні обсяги продажу землі також суттєво впали. За перші тижні місяця було продано 10 049 га, що на 16 тисяч гектарів менше, ніж у травні. При цьому найактивніше земля продавалася у лютому — понад 27 500 гектарів.

Аналітики вказують, що повна статистика червня ще не підрахована, однак вже зараз видно суттєве охолодження ринку.

Відмінність в ціні по регіонах залишається дуже значною — вартість гектара в найдорожчій області майже у 4,5 рази вища, ніж у найдешевшій.

ТОП-3 найдорожчих регіонів:

Закарпатська область — 152 460 грн/га

Івано-Франківська — 149 066 грн/га

Львівська — 137 462 грн/га

ТОП-3 найдешевших регіонів:

Херсонська область — 34 306 грн/га

Миколаївська — 34 878 грн/га

Запорізька — 35 476 грн/га

Харківська — 38 356 грн/га

Попри тимчасове здешевлення, експерти вважають сільгоспземлю перспективним інвестиційним активом і українська земля має потенціал довгострокового зростання, особливо на тлі європейської інтеграції.