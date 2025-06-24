Земля в Україні стрімко дешевшає: скільки коштує гектар

В Україні зафіксовано зниження середньої вартості сільськогосподарської землі. Якщо у квітні середня ціна на землю становила 71 898 грн/га, то в травні – вже 59 307 грн/га. Що становить зниження на понад 12 тис. грн порівняно з квітнем, свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот
У червні обсяги продажу землі також суттєво впали. За перші тижні місяця було продано 10 049 га, що на 16 тисяч гектарів менше, ніж у травні. При цьому найактивніше земля продавалася у лютому — понад 27 500 гектарів.
Аналітики вказують, що повна статистика червня ще не підрахована, однак вже зараз видно суттєве охолодження ринку.
Відмінність в ціні по регіонах залишається дуже значною — вартість гектара в найдорожчій області майже у 4,5 рази вища, ніж у найдешевшій.
ТОП-3 найдорожчих регіонів:
Закарпатська область — 152 460 грн/га
Івано-Франківська — 149 066 грн/га
Львівська — 137 462 грн/га
ТОП-3 найдешевших регіонів:
Херсонська область — 34 306 грн/га
Миколаївська — 34 878 грн/га
Запорізька — 35 476 грн/га
Харківська — 38 356 грн/га
Попри тимчасове здешевлення, експерти вважають сільгоспземлю перспективним інвестиційним активом і українська земля має потенціал довгострокового зростання, особливо на тлі європейської інтеграції.