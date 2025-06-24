Фронт - нестабільний: ЗСУ відбивають Сумщину, ворог просувається на Донбасі

Українські Сили оборони мають локальні успіхи на фронті, зокрема на Сумському напрямку. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно оновлених даних, ЗСУ звільнили село Андріївка на Сумщині, а також просунулися на північ від населеного пункту Кіндратівка.

На інших ділянках фронту ситуація залишається складною. Попри те, що російські війська продовжують масовані атаки, українські оборонці тримають позиції, хоча противнику вдалося досягти певних тактичних успіхів.

Ситуація на фронті

Харківщина: росіяни активізували наступальні дії в районі Вовчанська, проте суттєвих змін на лінії фронту не зафіксовано.

Куп’янський напрямок: ворог просунувся поблизу Дворічної та в напрямку Борової, що підтверджують геолокаційні кадри.

Лиманський і Сіверський напрямки, а також район Часового Яру: окупанти атакували, але успіхів не мали.

Покровський напрямок: ворог мав часткове просування на південь від Удачного.

Торецький напрямок: росіяни наступали, проте не змогли змінити ситуацію на свою користь.

Новопавлівський напрямок: окупанти просунулися на південь від Веселого.

Запорізька та Херсонська області: РФ активізувала наступальні дії, але без результату. Спроби просунутися в районі Великої Новосілки, Гуляйполя та на заході Запорізької області залишилися безуспішними.

ISW також зафіксував, що на напрямку Курщини російські війська намагалися діяти в наступі, проте без жодного результату. Українські війська там здійснили контрудар, але лінія фронту залишилась незмінною.