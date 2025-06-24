Ворог адаптував свої дії до української системи протиповітряної оборони (ППО) і тепер намагається обійти її, використовуючи удосконалені дрони-камікадзе. Про це в ефірі «24 каналу» заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, на першому етапі перехоплення "Шахедів" в Україні виконують гвинтокрили армійської авіації Сухопутних військ, які атакують дрони з кулеметів. Проте наявних вертольотів не вистачає для покриття усіх повітряних цілей. «Гвинтокрилів на таку кількість "Шахедів" стало не вистачати. Крім того, бойова частина дронів збільшилася, доводиться виходити на більші дистанції, щоб не потрапити під уламки», — розповів експерт.

Криволап наголосив, що російські дрони стали швидшими, адже на них встановлено більш потужні мотори. Через це значна кількість дронів успішно проривається до українських міст.

Другий рубіж оборони — мобільні вогневі групи, зокрема сформовані на базі Добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Проте, як зазначив експерт, ефективність цих груп знизилася після ухвалення урядової постанови, яка дозволила мобілізовувати добровольців, залучених до ППО міст. «Раніше була мовчазна домовленість між ТЦК та ДФТГ, що добровольців, які захищають повітря, не чіпають. Тепер цих людей просто мобілізували до ЗСУ, і груп стало значно менше», — зазначив Криволап.

Крім того, озброєння цих формувань не модернізувалося. Вони, як і раніше, воюють із кулеметами на пікапах — проти швидких дронів це недостатньо ефективно. «Стоїш вночі, десь щось там гуде — дрон летить вище, ніж ти можеш дістати. Ти стріляєш, а кулі не долітають. А потім він виходить у піке та вражає ціль», — описав ситуацію експерт.

Криволап підсумував, що Росія не лише модернізувала свої "Шахеди", а й адаптувала тактику до слабких місць української ППО, тоді як Україна поки не відповіла достатнім технологічним посиленням.